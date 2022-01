Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach mehreren PKW-Aufbrüchen - Polizei bittet um Mithilfe!

Friedberg (ots)

Niddatal: Nach mehreren PKW-Aufbrüchen - Polizei bittet um Mithilfe!

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Ortsteil Assenheim mehrere geparkte Fahrzeuge demoliert und darin zurückgelassene Wertsachen gestohlen.

Bislang sind der Polizei sechs derartige Taten bekannt geworden. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Kastanienallee, der Höhenstraße, der Altkönigstraße, der Wintersteinstraße, der Bahnhofstraße sowie der Gollbergstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe etwa zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 6 Uhr am Montagmorgen zugange gewesen sein müssen.

Wer hat im genannten Zeitraum in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hatte jemand eine oder mehrere Tatausführungen beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

