Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter fliehen nach Einbruchsversuch - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagabend (18.01.2022) haben unbekannte Täter gegen 21:15 Uhr versucht, in die Räumlichkeiten der Spandauer Schule in der Hans-Kruse-Straße in Siegen einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die Eingangstüre auf. Als die Alarmanlage auslöste, entfernten sie sich vom Tatort.

Zeugen beobachteten, wie zwei Männer in unbekannte Richtung flohen. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter soll zudem einen Schnurrbart getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um weitere Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell