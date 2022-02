Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vielzahl Spiegel abgeschlagen und -getreten (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

Butzbach: Vielzahl Spiegel abgeschlagen und -getreten (Folgemeldung)

In der Nacht zu Sonntag wurden in Butzbach mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5134596). Die Polizei zählte in der New York Straße sowie dem oberen Lachweg insgesamt acht Sachbeschädigungen, in deren Rahmen jeweils Außenspiegel abgeschlagen oder -getreten worden waren und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass Anwohner der New York Straße am Sonntag (30.01.2022) gegen 1 Uhr durch lauten Krach aus dem Schlaf gerissen worden waren und aus dem Fenster heraus eine männliche Person hatten beobachten können, der gerade dabei war, mit der Faust nacheinander auf Außenspiegel eines Volkswagens, eines Renault sowie eines Opels einzuschlagen. Dann sei der Unbekannte die New York Straße in absteigender Richtung hinuntergelaufen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich demnach um einen Mann mit auffallend schwankendem Gang gehandelt haben, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen war. Die Ermittler bitten unter Tel. 06033/70430 um weitere Hinweise. Wer kann Angaben zur genannten Person machen? I

Tobias Kremp

Pressesprecher

