Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nachtrag zum Brand in einem Rohbau am Sonntag im Bereich Rabenstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise (06.03.2022)

Furtwangen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagnachmittag ist es in einem Rohbau im Bereich Rabenstraße zu einem Brand gekommen (wir berichteten bereits). Mittlerweile hat die Polizei Erkenntnisse, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches zwei Jugendliche an dem Rohbau beziehungsweise in unmittelbarer Nähe des Rohbaus aufgehalten haben sollen. Aus diesem Grund bittet die Polizei Furtwangen um sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen. Personen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 07.03.2022, 11 Uhr:

(Furtwangen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in einem Rohbau (06.03.2022)

Zu einem Brand auf der Rabenstraße ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr. In einem Doppelhaus-Rohbau hatten sich in einem Keller gelagerte Baumaterialien aus ungeklärter Ursache entzündet. Die Flammen beschädigten Teile des Kellers und des dort gelagerten Materials, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

