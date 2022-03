Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (07.03.2022)

Steißlingen (ots)

Ein Mann ist bei Arbeiten auf einem Betriebshof einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße am Montagmittag, gegen 13 Uhr, an einem Bein verletzt worden. Der 36-jährige Arbeiter entlud mit einem elektrischen Hubwagen einen Auflieger eines Lastwagens. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hubwagen eines Arbeitskollegen, wobei sich der 36-Jährige nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur am linken Knöchel zuzog. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben kein Fremdverschulden.

