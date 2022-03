Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen Lkrs. RW) Reifenstecher beschädigt Autos

Wellendingen-Wilflingen (ots)

Zwei Autos sind am Wochenende von einem Unbekannten in der Talstraße beschädigt worden. Mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand stach der Täter in insgesamt vier Reifen, so dass die Luft entwich und an dem 3er BMW und einem AMG-C43-Mercedes ein Gesamtschaden von 1000 Euro entstand. Wann genau die Tat stattfand, ist noch nicht bekannt. Ermittlungen der Polizei zufolge, müsste dies von Samstag auf Sonntag, zwischen 21.30 Uhr und 6.15 Uhr passiert sein, während die Besitzer der Autos in der Nachtschicht einer dort ansässigen Firma arbeiteten. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell