Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Gallmannsweil, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über 2 Promille unterwegs (06.03.2022)

Gallmannsweil (ots)

Ein betrunkener Fahrer eines Audis ist am Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, auf der Garmanstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Bei der Kontrolle des Autofahrers kam den Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum des Audis entgegen. Der 28-jährige Fahrer zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, was ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2 Promille untermauerte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein von den Beamten einbehalten. Den Audi musste der Betrunkene ebenfalls stehen lassen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell