Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Keller - Polizei sucht Zeugen (05.03.2022)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Böhringer Straße, der am Samstagabend, zwischen 23 Uhr und 23.50 Uhr, verübt worden ist. Zwei unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Kellerraumes auf und packten diverses Werkzeug "mitnahmebereit" in eine Tasche. Als ein Nachbar die Täter entdeckte, flüchteten diese. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Böhringer Straße festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell