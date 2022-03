Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl aus Rucksack - Polizei warnt vor Taschendieben in der Innenstadt (05.03.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Taschendiebstahl ist es am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in einem Modegeschäft in der Kanzleistraße gekommen. Während sich ein 25 Jahre junger Mann auf der Rolltreppe befand, stahlen zwei hinter dem Mann auf der Rolltreppe befindliche und derzeit noch unbekannte Täter den Geldbeutel aus seinem Rucksack und flüchteten. Die Diebe erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise zu den noch unbekannten Dieben nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Die Polizei warnt nochmals vor Taschendieben, die in den letzten Wochen in der Innenstadt ihr Unwesen treiben. Achten Sie auf ihre mitgeführten Taschen, tragen sie diese möglichst vor dem Körper, um einen Zugriff durch Taschendiebe zu vermeiden. Insbesondere dort, wo sich viele Menschen aufhalten, werden auch Taschendiebe aktiv - seien sie in Menschenansammlungen immer besonders wachsam!

Tipps, um sich gegen Taschendiebstahl zu schützen, findet man auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell