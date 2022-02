Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 31-Jährige hatte gegen 18.35 Uhr die Franzstraße in Richtung Mühlenweg befahren. Dabei prallte die Bocholterin mit ihrer rechten Handbremse gegen die halb geöffnete hintere linke Tür eines geparkten Autos. Die Bocholterin stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Per Rettungswagen kam die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

