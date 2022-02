Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geparkten Wagen beschädigt

Zeugen gesucht

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Aussteigen in ein Auto hat ein Unbekannter einen schwarzen Wagen beschädigt. Der Audi stand am Dienstag zwischen 10.25 und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Burgstraße, als es zu dem Verkehrsunfall kam. "Verkehrsunfallflucht" deswegen: Auch das Be- und Entladen sowie das Ein- und Aussteigen gehören zu den Handlungen, die der § 142 StGB (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) im Schadensfall erfasst. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02562) 9260.

