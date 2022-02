Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Schlangenlinien auf Landesstraße

Gescher (ots)

Ohne ersichtlichen Grund sehr langsam und in Schlangenlinien war in der Nacht zum Mittwoch eine 58 Jahre alte Autofahrerin auf der Landesstraße 608 in Gescher unterwegs. Polizeibeamte hielten die Frau an. Deutlicher Alkoholgeruch strömte aus dem Fahrzeuginneren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa einem Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm der Angetrunkenen eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

