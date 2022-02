Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen für Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Nicht eindeutig geklärt ist, warum der Fahrer eines Lastenrads am Montag in Bocholt zu Fall kam. Dazu war es gegen 13.15 Uhr in der Innenstadt auf der Kreuzung Neustraße/Königstraße gekommen. Die Darstellungen des Geschehens durch die Beteiligten weichen voneinander ab. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell