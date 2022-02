Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecs entwendet

Gronau (ots)

Am Sonntag zwischen 17.00 und 21.00 Uhr haben Diebe in Gronau zwei Pedelecs entwendet. Die doppelt gesicherten Räder standen auf der Bahnhofstraße, als die Täter ein schwarzes Rad des Herstellers Cube inclusive einer schwarzen Gepäcktasche sowie ein silberfarbenes Gazelle-Rad mit Fahrradkorb und Römer-Kindersitz entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

