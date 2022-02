Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bauernhaus

33129 Delbrück Ostenland (ots)

Freitag,04.02.2022, 16:30 Uhr - Samstag 05.02.2022, 08:00 Uhr

33129 Delbrück Ostenland, Osterloher Straße

Im Zeitraum zwischen Freitag 16:30 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr brachen Täter in ein Bauernhaus an der Osterloher Straße in Delbrück- Ostenland ein. In Abwesenheit der Hausbesitzer wurde das gesamte Gebäude durchsucht. Die Täter waren über ein Stallfenster in das Gebäude eingedrungen und verließen es durch ein Badezimmerfenster. Es wurde lediglich Saatgut entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell