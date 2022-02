Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzte Beifahrerin nach Alkohol- und Drogenfahrt

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 05.02.2022, 23:38 Uhr

33098 Paderborn, Abtsbrede / Zur Schmiede

Am späten Freitagabend befuhr ein 39jähriger BMW-Fahrer die Abtsbrede in Richtung Breslauer Straße. An der Kreuzung Zur Schmiede missachtete dieser die Vorfahrt eines von rechts kommenden 35jährigen Mercedesfahrers. Der Mercedes stieß mit der Front gegen die rechte Seite des BMW. Bei dem Unfall verletzte sich die 51jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

