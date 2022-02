Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw nach Verkehrsunfall mit Sachschaden flüchtig

33106 Paderborn (ots)

Freitag, 04.02.2022, 12:40 Uhr

33106 Paderborn-Elsen, Dionysiusstraße

Am Freitagmittag beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Dionysiusstr. in Elsen, in Höhe des dortigen REWE Marktes, einen Verkehrsunfall, wobei ein silberner oder grauer PKW im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot touchiert hat. Nach dem Zusammenstoß stoppte die ca. 30jährige Fahrzeugführerin ihren PKW und schaute sich den Schaden an. Nach ca. 20 Minuten entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Von-Ketteler-Straße. An dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden am linken Heckbereich in Höhe von ca. 2000,- EUR. Der unfallflüchtige PKW müsste an der rechten Seite beschädigt sein.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05251/3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell