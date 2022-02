Polizei Paderborn

POL-PB: Wo wurde das Starkstromkabel gestohlen?

Bild-Infos

Download

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Zwei mutmaßliche Kabel-Diebe sind dingfest, aber weder Geschädigte noch der Tatort sind bekannt. Jetzt fragt die Polizei: Wo wurde dieses Starkstromkabel gestohlen?

Am Sonntagvormittag, 23. Januar 2022, meldete ein Zeuge zwei verdächtige Personen, die am Rochusweg ein dickes aufgerolltes Kabel abtransportierten. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Streife entdeckte die beiden Männer mit dem Kabel an der Dr.-Loewenberg-Straße. Die beiden 35 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen gaben an, das etwa 10 Meter lange massive Kabel nachts gefunden zu haben.

Bislang konnte das sichergestellte über fünf Zentimeter dicke Kabel keiner angezeigten Tat zugeordnet werden. Der Besitzer oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Kabels machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell