POL-PB: Sattelzug blockiert Straße

Salzkotten (ots)

(mb) Die Wewelsburger Straße war am Mittwochvormittag über zwei Stunden durch einen festgefahrenen Sattelzug blockiert.

Der 48-jährige Fahrer eines polnischen Lastzuges, der Photovoltaik-Module geladen hatte, wollte gegen 08.30 Uhr rückwärts in eine Hofeinfahrt setzen. Beim Rangieren fuhr sich die Zugmaschine auf einem Acker am Straßenrand fest. Auch die linken Räder des quer über die Fahrbahn stehenden Sattelaufliegers hingen neben der Zufahrt teils in der Luft über dem Straßengraben. Aus eigener Kraft kam der 40Tonner nicht mehr frei. Ein Bergungs-Lkw musste den Sattelzug wieder auf die Straße ziehen. Bis auf den Flurschaden blieb alles heil. Die Wewelsburger Straße musste anschließend mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Gegen 11.00 Uhr konnte die Polizei die Straßensperrung wieder aufheben.

