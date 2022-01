Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Autofahrer missachtet Rotlicht - Fußgängerin schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Poppelsdorf wurde am Montag (10.01.2022) eine 64-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach Zeugenangaben und den polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle wollte sie um 11:40 Uhr an einer Ampel die Clemens-August-Straße überqueren. Als sie bei Grünlicht die Straße betrat, wurde sie von dem Auto eines 59-Jährigen erfasst. Er hatte das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel missachtet. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr werden beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

