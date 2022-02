Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Schulen

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende sind an der Fürstenbergstraße und an der Mastbruchstraße Einbrüche in Schulen verübt worden.

In Schloß Neuhaus fiel der Einbruch in die Grundschule an der Mastbruchstraße am Montagmorgen auf. An einem Unterrichtsraum war eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Durch das Fenster waren die Täter in die Schule gelangt. Sie stahlen mehrere Ipad-Tablets. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen drangen die Täter in die Realschule an der Fürstenbergstraße ein. Im Lehrerzimmer suchten die Einbrecher nach Wertsachen. Sie brachen weitere Bürotüren auf und versuchten, einen kleinen Tresor zu öffnen. In diesem Fall machten die Täter keine Beute.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell