Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger beim Ausparken angefahren

Büren (ots)

(mb) Auf der Detmarstraße ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt worden.

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer parkte gegen 06.50 Uhr rückwärts aus, schlug das Lenkrad ein und wollte vorwärts auf die Detmarstraße einfahren. Dabei kollidierte er mit einem 23-jährigen Fußgänger, der in Höhe der Unfallstelle die Straße überquerte. Der junge Mann wurde von der Fahrzeugfront erfasst. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

Bereits am Montagmorgen war ein 13-jähriges Mädchen auf der Nikolausstraße am Markt angefahren und verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht in dem Fall immer noch den geflüchteten Autofahrer sowie Unfallzeugen. Der Polizeibericht dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5135532.

