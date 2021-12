Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0902--Haftbefehl für 20-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße Zeit: 9.12.21, 6.40 Uhr

Am Donnerstag betrat ein 20-Jähriger unbefugt die Küche eines Hotels in der Bahnhofsvorstadt und entwendete einer Küchenangestellten das Mobiltelefon. Mit Hilfe von couragierten Zeugen konnten Einsatzkräfte den jungen Täter schnell stellen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der 20-Jährige, bewaffnet mit einer Metallkette, überraschte am frühen Donnerstagmorgen die 38 Jahre alte Mitarbeiterin in der Küche des Hotels in der Löningstraße. Er griff sich das Telefon der Küchengehilfin und flüchtete über den Lieferanteneingang. Ein weiterer Hotelangestellter wurde auf den Flüchtenden aufmerksam und konnte ihn nach kurzer Verfolgung zunächst stellen. Der 20-Jährige attackierte den 29-jährigen Angestellten daraufhin mit der Schlosskette und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht. Nach erneuter kurzer Flucht konnte der Täter von einem Passanten noch in Tatortnähe bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife festgehalten werden. Das Handy lag neben ihm am Boden, die Kette führte der Gestellte noch bei sich. Die Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt.

Der polizeibekannte 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde vom Amtsgericht Bremen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen ihn erlassen.

Das Verhalten der Zeugen war sehr mutig und führte letztendlich zur Festnahme des Täters, dennoch der Hinweis: Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell