POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Andere Verkehrsteilnehmer genötigt

Aalen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 20jähriger Audi-Fahrer die B14 von Maubach in Richung Fellbach. Hinter ihm fuhr ein rotes Fahrzeug. Dieses wurde durch den Fahrer eines weißen VW Tiguan mit Backnanger Kennzeichen auf der B 14 zwischen Backnang und Waldrems durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt. Nachdem das rote Fahrzeug an der Ampelkreuzung B14/Neckarstraße bei Waldrems nach links abbog, setzte sich der Verkehrsrowdy direkt hinter den 20jährigen Audi-Fahrer. Dort setzte er seine aggressiven Attacken fort indem er ebenfalls sehr dicht auffuhr und mehrfach Lichthupe gab. Der Fahrer des VW wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 60 Jahre als, kurze grauweiße Haare, Brille, helle Hautfarbe, trug ein rötliches Hemd mit Karos. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrer machen können, aber auch weitere Geschädigte, welche durch die Fahrweise des VW-Fahrers genötigt wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

