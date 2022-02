Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunken in den Grünstreifen gefahren

33106 Paderborn-Wewer (ots)

Freitag, 04.02.2022, 20:30 Uhr

33106 Paderborn-Wewer, Kleestraße

Am Freitagabend befuhr ein 61jähriger mit seinem Pkw Honda die Kleestraße von Elsen in Richtung Wewer. Zwischen der B1 und dem Ortseingang Wewer kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb unfallbedingt im Grünstreifen stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Hondafahrer stark alkoholisiert und außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der PKW wurde sichergestellt. An der Bankette entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell