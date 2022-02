Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch durch Fenster in Einfamilienhaus

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Freitag, 04.02.2022, 17:55 Uhr - 20:15 Uhr

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus, Hubertusweg

Im Tatzeitraum drangen Täter durch das Fenster des Gäste WC im rückwärtigen Bereich in ein Einfamilienhaus am Hubertusweg ein. Im Gebäude durchsuchten sie in Abwesenheit der Bewohner das Haus offensichtlich in allen Etagen. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck sowie eine Spielkonsole.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell