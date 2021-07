Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Angeblich Flüchtiger kehrt zu Unfallstelle zurück

Altrip (ots)

Am Montagabend gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße ein Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Fähre. In einer Kurve kam es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu einer Kollision. Dieses Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit. Nach Aussage der Frau sowie eines Zeugen war der flüchtige Pkw mit mehreren Jugendlichen besetzt. Zwischenzeitlich erschien der Pkw wieder an der Unfallstelle. Dessen Fahrer war allerdings 57 Jahre und dieser gab auch an, nicht der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein, sondern nur den Wagen wieder zurückgebracht zu haben. Kurz darauf erschien zu Fuß ein 19-jähriger Mann an der Unfallstelle, der sich als Unfallverursacher ausgab. Er passte aber nicht auf die Personenbeschreibung, die die 36-Jährige und der Zeuge abgegeben hatten. Der Mann verfügte auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei hat mehrere Spuren gesichert. Sie ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder den Insassen des zunächst flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

