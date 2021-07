Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruch in Friedhofsgebäude

Schifferstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in Zeit vom 23.07. bis zum 26.07.2021 in das Bürogebäude der Friedhofsverwaltung in der Herzog-Otto-Straße eingebrochen. Durch Aufhebeln der Hintertür gelangten sie ins Haus und durchsuchten alle Schränke und Schreibtische. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

