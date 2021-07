Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim/Hochdorf-Assenheim) Einbruch und versuchter Einbruch in Reisebüros

Dannstadt-Schauernheim/Hochdorf-Assenheim (ots)

In der Nacht vom 25.07. auf den 26.07.2021 sind bislang unbekannte Täter in ein Reisebüro in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen und haben es in Hochdorf-Assenheim versucht. Dort sind sie jedoch gescheitert. Eine Anwohnerin in Hochdorf-Assenheim hörte zwischen 03:30 und 04:00 Uhr Geräusche, die eventuell in Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen. In beiden Fällen ist nur Sachschaden entstanden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

