Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montagvormittag Laserkontrollen in Mutterstadt im Pfalzring und in Schifferstadt in der Burgstraße durchgeführt. Insgesamt sind 23 Autofahrer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h belangt worden. Mutterstadt lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 56 km/h, in Schifferstadt bei 49 km/h. Außerdem sind noch ein Verstoß gegen das Handynutzungsverbot und zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell