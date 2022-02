Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrt endet vor Baum

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 54 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Köckelwick in Vreden. Als der Vredener am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr nach rechts abbiegen wollte, zeigte die Physik dem Autofahrer die Grenzen auf. Mutmaßlich passten die gefahrene Geschwindigkeit und die Beschaffenheit der Straße nicht zusammen. Die Fahrbahn war regennass. Der Vredener kam nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Er kam aus Richtung Ringstraße und war in Richtung Alstätter Straße unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

