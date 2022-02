Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Kreuzstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte zwischen Mittwoch 09:30 Uhr und Donnerstag 12:30 Uhr den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in der Kreuzstraße in Ludwigsburg geparkten Seat. Der Unbekannte hinterließ zwar an der Windschutzscheibe einen Zettel mit Name und Telefonnummer, die genannte Nummer ist jedoch nicht erreichbar. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

