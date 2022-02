Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: Polizisten bei Widerstandhandlung verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer Widerstandhandlung durch einen 18 Jahre alten Mann am Donnerstag gegen 20.00 Uhr in der Furtbergstraße in Riet erlitten eine Beamtin und ein Beamter des Polizeireviers Vaihingen an der Enz leichte Verletzungen. Der junge Mann befand sich vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und hatte zunächst im elterlichen Haus randaliert. Als die Streifenwagenbesatzung dort ankam, rannte der 18-Jährige aus dem Haus auf den Streifenwagen zu. Er stemmte sich gegen die Fahrertür, um so das Aussteigen zu unterbinden. Als er plötzlich versuchte davon zu laufen, griff der Vater des Mannes ein und hielt ihn fest. Gegen das anschließende Festhalten durch die beiden Polizisten wehrte sich der Mann. Aufgrund dessen sollte er zu Boden gebracht werden. Hierbei biss er den Beamten in den Arm und beleidigte ihn und seine Kollegin. Darüber hinaus versuchte er die Polizisten zu treten. Im weiteren Verlauf gelang es den Beamten unter hoher Kraftanstrengung dem 18-Jährigen die Handschließen anzulegen. Der Mann wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er bis Freitagmorgen bleiben musste. Die Beamtin und ihr Kollege konnten den Dienst im Anschluss an den Einsatz nicht fortsetzen. Gegen den 18-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell