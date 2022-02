Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Seniorin stürzt mit Pedelec

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 77 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf einer Bahnbrücke zwischen Schwieberdingen und Markgröningen im Bereich des Gewanns "Laib" stürzte. Sie war in Richtung Schwieberdingen unterwegs und kam aus noch unbekannten Gründen, vermutlich alleinbeteiligt zu Fall. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Pedelec blieb nahezu unbeschädigt.

