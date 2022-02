Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: junge Männer stehlen Feuerlöscher aus U-Bahn

Ludwigsburg (ots)

Wegen Diebstahls werden sich ein 18 Jahre alter Mann und sein noch unbekannter Komplize verantworten müssen, nachdem sie am Freitag gegen 05.10 Uhr aus einem Waggon einer U-Bahn, die sich an der Endhaltestelle in Gerlingen befand, einen Feuerlöscher hatten mitgehen lassen. Durch das Entfernen des Pulverlöschers wurde ein Alarm beim Zugführer ausgelöst, der hierauf gemeinsam mit einem weiteren Zeugen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen, der den Feuerlöscher mitführte, festgehalten werden konnte. Der vermeintliche Komplize, der etwa 190 cm groß ist, einen dunklen Teint hat und mit einer Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover und einem silbernen Kopftuch bekleidet war, ergriff zu Fuß die Flucht. Hinweise zu der Person nimmt der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, entgegen.

