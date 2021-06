Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 28-Jähriger zweimal innerhalb von 2 Stunden unter Drogen erwischt

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt K 63, Gartenstraße

07.06.2021, 17.25 und 19.05 Uhr

Gleich zweimal innerhalb von zwei Stunden ist ein 28 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Osteuropa von der Polizei beim Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss erwischt worden.

Am Montagnachmittag gegen 17.25 Uhr befuhr eine Funkstreifenbesatzung der Polizei in Schöningen die Kreisstraße 63 von Schöningen in Richtung Büddenstedt. Vor ihnen fuhr ein Pkw mit osteuropäischen Kennzeichen und die Beamten entschlossen sich den Fahrzeugführer zu kontrollieren.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer stark gerötete Augen fest. Der 28-Jährige räumte ein, am letzten Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Daraufhin wurde dem 28-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen.

Da der 28-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro erhoben. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gut zwei Stunden später, gegen 19:05 Uhr wurde der 28-Jährige erneut durch eine Funkstreifenbesatzung diesmal in der Gartenstraße in Büddenstedt gestoppt.

Während dem 28-Jährigen der erste Verstoß 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte einbrachte, kostet ihn der erneute Verstoß 1.000 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

