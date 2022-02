Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Ludwigsburger Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 19.50 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Tamm eine Unfallflucht beobachtet haben. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein noch unbekannter PKW-Fahrer, der in Richtung der Bahnhofstraße unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und streifte den VW einer 19 Jahre alten Fahrerin. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Unbekannte war nach derzeitiger Ermittlungen mit einem schwarzen Peugeot unterwegs.

