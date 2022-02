Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Polizei und Gemeindevollzugsdienst kontrollieren Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

Acht Gaststätten wurden am Donnerstagabend in Gerlingen von Polizei und Gemeindevollzugsdienst kontrolliert. Die Beamten des Polizeireviers Ditzingen zogen eine durchweg positive Bilanz. Die Maßnahme diente insbesondere dazu, Verstöße, die während Kontrollen im Dezember vergangenen Jahres protokolliert worden waren, erneut zu überprüfen. Damals waren fehlende Jungendschutzaushänge, abgelaufene Feuerlöscher und nicht ausgewiesene Fluchtwege festgestellt worden (wir berichteten am 14.12.2021). Bis auf eine Gaststätte, die sich trotz schriftlicher Aufforderung durch das Ordnungsamt nicht um die Beseitigung der Mängel gekümmert hat, hatten die restlichen Lokale reagiert und festgestellte Verstöße beseitigt. Bei diesen Gaststätten wurden auch keine neuen Verfehlungen festgestellt, was bei den Kontrollierenden sehr gut ankam. Bei jener Gaststätte, die nicht tätig geworden war, registrierte die Polizei, dass kein Preisverzeichnis ausgehängt wurde, die verwendeten Gläser keine Eichstriche besitzen, ein Feuerlöscher abgelaufen ist und unter anderem keine notwendigen CO-Warnmelder vorhanden sind. Der Betreiber dieser Gaststätte muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen, dass das Ordnungsamt der Stadt Gerlingen einleiten wird.

