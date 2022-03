POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zweiter Folgeunfall auf der B 14

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd - Brand eines Mülltonnenunterstandes Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem möglichen Gebäudebrand in der Ledergasse alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein Mülltonnenunterstand zwischen zwei Wohngebäuden in Brand geraten war. Das Feuer zog die Fassaden der beiden angrenzenden Wohngebäude in Mitleidenschaft, so dass ein Schaden ...

