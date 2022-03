Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Brand eines Mülltonnenunterstandes

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem möglichen Gebäudebrand in der Ledergasse alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein Mülltonnenunterstand zwischen zwei Wohngebäuden in Brand geraten war. Das Feuer zog die Fassaden der beiden angrenzenden Wohngebäude in Mitleidenschaft, so dass ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Beide Gebäude wurden kurzzeitig geräumt, da Rauch in die Gebäude gelangt war. Nach Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den Brand, der nach 15 Minuten gelöscht war, wurden niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 37 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell