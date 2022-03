Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Traktor vs. Lieferfahrzeug

Gegen 10:00 Uhr am Mittwoch wollte ein 65-Jähriger mit seinem Massey Ferguson-Traktor von einem Grundstück auf die Straße einfahren. Dabei übersah einen hier fahrenden VW-Kleinlaster eines 21-Jährien. Mit der am Schlepper angebrachten Gabel beschädigte der 65-Jährige den Kleinlaster. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Auch an der Gabel entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Wallhausen: Unfall an Kreuzung

Kurz vor 7:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein 20-Jähriger mit einem Renault die Straße Zum Winterhölze in Fahrtrichtung Kirchenweg. An einer Kreuzung übersah den von der Lindenstraße, von rechts kommenden Citroen eines 56-Jährigen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

