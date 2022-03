Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind in Auto, Auffahrunfall, Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Kind im Auto - Auto macht sich selbstständig

Am Mittwoch kurz vor 14:00 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren PKW der Marke VW in der Grabenstraße und ließ dabei den Motor laufen. Aus bislang unbekannten Gründen machte sich der Wagen scheinbar trotz angezogener Handbremse selbstständig und fuhr rückwärts auf die Straße ein. Dabei saß im Wagen noch ein 2-jähriger Junge. Passanten konnten den PKW anhalten. Die eingesetzte Polizeistreife rief die Feuerwehr zu Hilfe. Diese öffnete dank der Hilfe eines Passanten die Wagentür, so dass der Junge aus dem Auto befreit werden konnte. Sachschaden entstand nicht.

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz vor 15:00 Uhr am Mittwoch befuhr ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer die L2218 aus Crailsheim kommend in Richtung Ilshofen. In Maulach musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger BMW-Fahrer erkennt dies zu spät und fährt auf den PKW des 44-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

In einer Tiefgarage am Schloßplatz beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 15:15 Uhr einen dort geparkten PKW der Marke Tesla, indem er beim Öffnen seiner Fahrzeugtür diese gegen den Tesla stieß. Dadurch entstand an dem E-Auto ein Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

