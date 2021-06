Polizei Köln

POL-K: 210609-4-K Weißer Kleinwagen wendet - Radfahrerin stürzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montag (7. Juni) hat sich eine 37-jährige Radfahrerin bei einem Sturz auf der Radspur des Volkhovener Wegs in Köln-Volkhoven leichte Verletzungen zugezogen. Ihren Angaben zufolge habe ein ihr entgegenkommender weißer Kleinwagen an einer Verkehrsinsel auf Höhe Pingenweg plötzlich gewendet. Beim Ausweichmanöver habe sie das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Der Autofahrer sei in Richtung Longerich weggefahren. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

