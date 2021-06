Polizei Köln

POL-K: 210609-2-K Fahrradfahrerin von abbiegendem Lkw-Fahrer erfasst und mehrere Meter mitgeschleift - Schwerstverletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Juni) hat der Fahrer (42) eines Kipplasters gegen 8 Uhr eine querende Lastenradfahrerin (44) beim Rechtsabbiegen von der Bonner Straße in die Cäsarstraße in Köln-Bayenthal erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Einsatzkräfte des Unfallaufnahmeteams unterstützen derzeit die Polizisten bei der Spurensicherung am Unfallort mit einer Drohne. Der Einmündungsbereich ist gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen. (mw/de)

