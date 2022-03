Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Ilshofen: Scheune vollständig abgebrannt Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:19 Uhr, meldeten mehrere Anwohner den Brand einer Scheune in der Mühlstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die etwa 300 Jahre alte Scheune bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Ilshofen, Braunsbach, Wolpertshausen, Vellberg und Kirchberg waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort. Durch sie konnte der Brand gegen 04:00 Uhr vollends gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Wohnhaus verhindert werden. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen mit zwei Rettungssanitätern vor Ort. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf 50000 bis 100000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell