Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Braune Farbe gegen Wohngebäude geworfen - Polizei stellte Dopingmittel und Drogen sicher - Brennender Mülleimer - Unfallfluchtermittlungen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Mülleimer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch wurden insgesamt fünf Mülleimer im Bereich der Kurzenstraße sowie der Hadergasse in Brand gesteckt und hierdurch leicht beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Staatsschutz ermittelt - Haus mit Farbe besudelt

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Wohnhaus in der Straße Rappenberg mittels Farbe beschädigt. So wie es sich darstellt, wurden mit brauner Farbe befüllte Behältnisse gegen die Gebäudefassade geworfen und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Es ist von einer politisch motivierten Straftat auszugehen, weshalb der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen mit den Ermittlungen beauftragt wurde. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, welches gegen 2.40 Uhr verübt wurde, insbesondere auch zu Personen oder Fahrzeugen die zur fraglichen Zeit im dortigen Wohngebiet wahrgenommen wurden, werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Murrhardt: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Berliner Straße stieß am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten BMW und beschädigte es im Frontbereich. Der Verursacher flüchtete anschließend ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro polizeilich zu melden. Weitere Hinwiese zu dem Unfallgeschehen erbittet nun die Murrhardter Polizei unter Tel. 07192/5313.

Backnang: Dopingmittel und Drogen sichergestellt

Eine Polizeistreife beobachtete am Montagabend gegen 19.45 Uhr, wie ein Fahrradfahrer im Fritz-Munz-Weg stürzte. Der 35-Jährige fuhr dort mit seinem Bike über mehrere Treppenstufen und verlor dabei die Kontrolle. Er blieb beim Sturz unverletzt. Die Polizei kontrollierte ihn und es ergaben sich bei ihm konkrete Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung.

Bei ihm wurden im weiteren Verlauf etwa 30 Ampullen Testosteron festgestellt, die er bei sich führte.

Über die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde noch am selben Abend ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei der Vollstreckung konnten in der Wohnung des 35-Jährigen nochmals über 30 Ampullen Testosteron, ca. 300 Gramm Marihuana sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet, wobei die Ermittlungen zum Tatgeschehen noch andauern.

