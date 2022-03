Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Verkehrsunfallflucht, Unfall, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Bopfingen: Auffahrunfall

Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15:15 Uhr die Kirchheimer Straße aus Richtung Bopfingen-Stadtmitte kommend in Richtung Kirchheim. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Einmündung Lindenstraße musste der Audi-Fahrer anhalten, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Ein nachfolgender 21-jähriger Seat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Leinzell: Fenster eingeworfen

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag an einer Kulturhalle in der Kirchgasse ein Fenster eingeworfen. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Polizeiposten Leinzell bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07175 921968-0.

Iggingen: Kaminbrand

Gegen 8:30 Uhr am Mittwoch wurde ein Kaminbrand in der Gartenstraße gemeldet. Vermutlich aufgrund von Glanzruß kam es zu einem Kaminbrand. Es entstand jedoch kein Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Iggingen war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Lorch: Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Gaisgasse geparkten PKW der Marke VW. An dem Polo entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

Essingen: Brand auf Mullsortieranlage

Kurz nach 12:00 Uhr am Mittwoch wurde ein Brand auf dem Gelände einer Müllsortieranlage gemeldet. Offenbar war in einer dortigen Halle Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr Mögglingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften, die Feuerwehr Heubach mit vier Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort. Die Wehrleute mussten den Müll ablöschen. Sachschaden entstand keiner.

