Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug entwendet, Diebstahl aus Pkw, Person von Betrunkenen angegangen, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Vorfahrtsunfall

Beim Abbiegen von der A6 nach links auf die B290 übersah ein 66-jähriger VW-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr einen 50-jährigen Opel-Fahrer. Dieser war vorfahrtsberechtigt auf der B290 in Richtung Crailsheim unterwegs. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug übersehen

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wollte ein 65-jähriger Opel-Fahrer von einer Hofeinfahrt in die Heimbacher Dorfstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 28-jährigen Skoda-Fahrer, welcher bereits auf der Heimbacher Dorfstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 08 Uhr Zugang zu einem geparkten Opel im Steinernen Steg. Dort entwendete er im Anschluss mehrere Gegenstände und verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Person von Betrunkenen angegangen

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei betrunkene Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße die dortigen Kunden anpöbeln sollen. Zunächst konnten die beiden Personen nicht angetroffen werden. Nach einem erneuten Anruf stellte die Polizei gegen 20:15 Uhr zwei betrunkene 25-jährige Männer fest und erteilte diesen einen Platzverweis. Nachdem die beiden Männer gegen 21 Uhr zu dem Einkaufsmarkt zurückkehrten und ein 70-jähriger Mann dies bemerkte und ein Foto von den beiden fertigte. Wurde der 70-Jährige von den beiden geschlagen. Im Anschluss zerstörten sie die Kamera des Mannes. Bis zum Eintreffen der Polizei kamen weitere Personen hinzu, welche von den beiden 25-Jährigen beleidigt wurden. Einer der beiden Männer zeigte sich auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und -beamtinnen aggressiv und wurde deshalb vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Fahrzeug entwendet

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde ein in der Bahnhofsstraße vor einem dortigen Imbiss abgestellter Mitsubishi entwendet. In den frühen Mittwochmorgenstunden war der Pkw in einer Verfolgungsfahrt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe verwickelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell