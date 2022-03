Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Beschädigte Elektroroller aufgefunden - Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:20 Uhr und 15:35 Uhr einen in der Stuttgarter Straße geparkten Seat Arona und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Seat beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Beschädigte Elektroroller aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend wurden in Waiblingen zwei beschädigte Elektroroller aufgefunden. An beiden Rollern wurde offensichtlich versucht diese kurzzuschließen, als dies misslang, ließen die Täter die Roller an Feldwegen im Bereich der Hofstetterstraße sowie des Äspachweges zurück. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die am Mittwoch entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin fuhr die Straße in Richtung Endersbach entlang und bemerkte hierbei nicht, dass die vor ihr fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf den Toyota eines 23-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Renault einer 30 Jahre alten Autofahrerin aufgeschoben. Der Ford und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Winnenden-Schelmenholz: Zwei Jugendliche nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin missachtete am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr an der Einmündung Linsenhalde / Kreisstraße 1911 die Vorfahrt eines 17-jährigen Kraftrad-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige stürzte im Anschluss an die Kollision mit dem Pkw, er und sein ebenfalls 17-jähriger Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Kaisersbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag zerkratzten bisher unbekannte Täter einen Audi Q5, der im Fliederweg auf einem privaten Stellplatz abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 3000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Bismarckstraße / Grabenstraße. Ein 23-jähriger VW-Fahrer missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines 36 Jahre alten KIA-Fahrers und verursachte hierdurch die Kollision zwischen den beiden Pkw. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden - verletzt wurde beim Unfall niemand.

