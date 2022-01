Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung von alkoholisierten Verkehrsteilnehmern

Rudolstadt/ Sonneberg (ots)

In Rudolstadt und Sonneberg wurden bei Verkehrskontrollen am Montag zwei Fahrer festgestellt, welche ihre PKW unter Alkoholeinfluss führten. In Rudolstadt wurde ein 41-Jähriger kontrolliert, als er mit seinem PKW in der Oststraße fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, sodass der Beschuldigte sich nach erfolgter Blutprobenentnahme nun strafrechtlich verantworten muss. Mit weniger Promille, jedoch dennoch über dem Wert von erlaubten 0,5 Promille, war ein 54-Jähriger in Sonneberg unterwegs. Der in der Kirchstraße kontrollierte Mann hatte sich mit 0,6 Promille hinters Steuer gesetzt, sodass ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet.

